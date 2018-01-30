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    ГПУ направила в суд дела против шести крымских депутатов

    (обновлено: )5404
    Депутатам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Фамилии депутатов не приводятся. В целом, по данным Андрея Лысенко, прокуратура уже передала обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении шести депутатов Севастопольского городского совета, которых власти Украины обвиняют в государственной измене, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    Ранее прокуратура заявила, что также объявила в розыск семь бывших депутатов Верховной рады Крыма. Имена не указаны. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов назвал угрозы украинских властей арестовать крымских депутатов пустым сотрясанием воздуха.

    "В суд передали обвинительные акты в отношении шести депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в государственной измене. Прокуратура Автономной Республики Крым (структура в составе генпрокуратуры Украины — ред.) провела специальное досудебное расследование по этому поводу. В результате получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма", — написал Лысенко в Facebook.

    В частности, по утверждениям прокуратуры, депутаты незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной рады Крыма о проведении общекрымского референдума, результатом которого стало вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

    Сообщается, что депутатам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Фамилии депутатов не приводятся. В целом, по данным Лысенко, прокуратура уже передала обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета.

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