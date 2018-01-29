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    Власти Крыма заявили, что полуостров стал "неприступной крепостью"

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    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает, что касается санкций, то они почти никак не отразились на местной экономике.
    Севастополь
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью National Public Radio.

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    Аксенов подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины.

    "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил он.

    По словам главы Крыма, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает.

    Что касается санкций, то, по словам Аксенова, они почти никак не отразились на местной экономике.

    Аксенов также коснулся темы строительства Керченского моста: автомобильное движение по нему начнется в нынешнем году, а железнодорожное — в следующем.

    Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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