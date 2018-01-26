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    Политика

    Украина намерена закупить у Канады отдельные виды вооружения

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (132)

    (обновлено: )7811
    Глава министерства обороны Степан Полторак напомним, что Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения "и вообще вооружения, оснащения".
    Канадский флаг. Визит Трюдо в Украину
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украина планирует закупить у Канады отдельные виды вооружения для армии, заявил глава министерства обороны Степан Полторак.

    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко
    Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

    Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие.

    "Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения, мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", — сказал Полторак в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

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