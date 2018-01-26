Украина намерена закупить у Канады отдельные виды вооружения

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украина планирует закупить у Канады отдельные виды вооружения для армии, заявил глава министерства обороны Степан Полторак.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения, мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", — сказал Полторак в комментарии телеканалу "112 Украина".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.