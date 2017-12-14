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    В МИД РФ отреагировали на поставки США и Канадой оружия Украине

    (обновлено: )1226124
    Как заявили в МИД РФ, "накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Москве предупредили, что поставки летального оружия в Украину Канадой и США провоцируют Киев на "новые авантюры" в Донбассе.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    "Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенным в четверг.

    В Москве отметили, что "в США и Канаде продолжают искажать факты, обвиняя ополчение Донбасса в обстрелах, которые ведут украинские силы".

    Как сообщалось, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

    Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения, огнестрельного оружия, устройств и их компонентов, говорится в публикации официального издания канадского правительства Canada Gazette.

    В России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".

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