Решение Канады о поставках оружия очень на руку Украине - Шелест

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Правительство Канады включило Украину в перечень стран, куда разрешен экспорт оружия.

Теперь представители канадской оборонной индустрии получили юридическое право подавать в МИД запросы на экспорт специального оборудования в Украину.

Как это решение повлияет на общую картину международной военной поддержки Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт-международник Анна Шелест.

Решение Канады включить Украину в список стран, куда возможен экспорт оружия — это символическая вещь или это первый шаг в сторону реальных поставок оружия?

— Во-первых, это вполне уже конкретное решение, это не заявление и даже не рекомендации парламента. Это в данной ситуации вполне конкретные решения, внесение в список, в котором на сегодня находится всего 39 стран мира. Большая часть из которых — это страны-члены ЕС. Поэтому оказаться в этом списке — это уже очень большой шаг в первую очередь юридический для дальнейших возможностей. Потому что это открывает возможность для канадских компаний, то есть это не передача вооружений нам, но это дает разрешение канадским компаниям без проблем торговать оружием с Украиной. Вот говорят, что сняли эмбарго, в Украине, к счастью, никогда не было эмбарго на продажу ей вооружений. Другой вопрос, что, в отличие от каких-нибудь, скажем, шерстяных свитеров из Канады, для того, чтобы получать оружие, в любой стране всегда надо получать дополнительные лицензии или быть в соответствующих списках на разрешение в зависимости от законодательства. И вот в данной ситуации Украина перешла в более высокий статус государств, которым это можно беспрепятственно продавать. А эмбарго — это все-таки запрет, и обычно запрет накладывается на виновную сторону. Украина никогда не была под таким запретом.

США пока не приняли официального решения о предоставлении Украине летального вооружения, но учитывая, что США и Канада являются союзниками, то через Канаду якобы это оружие может в Украину поступить. Подобная деятельность через посредников со стороны США возможна?

— Про то, что Украина могла бы получать через посредников, говорили еще где-то года полтора назад, говорили о возможности через Саудовскую Аравию, например, поставлять. Очень теоретически это всегда возможно. Но если мы говорим конкретно о взаимоотношениях США и Канады, то я вряд ли бы ставила это в прямую зависимость. Во-первых, когда торгуют оружием, то всегда есть понятие конечного покупателя. И по целому ряду вооружений в контрактах прописывается, что, допустим, в дальнейшем это не может попасть туда, туда и туда. И более того, если продается Канаде, а Канада потом продает Украине, опять же, подобные вооружения учитываются, соответственно, будет моментально известно. То есть подобные сделки не проходят, если это абсолютно не черный рынок, то проходят скрыто и чаще всего заканчиваются большими скандалами, которые не раз были связаны с торговлей оружием африканским странам, например, или азиатским, которые находились как раз под запретом или частичным запретом на торговлю оружием.

В данной ситуации опять же давайте посмотрим, пока мы включены лишь в один список касательно поставки вооружений. А это еще не список второй, который мог бы появиться касательно летального вооружения. Потому что это отдельный, и здесь канадские парламентарии представили отчет определенный, в котором сказано, что подобное разрешение может быть дано Украине, но с привязкой к борьбе с коррупцией. И как раз США, мы тоже говорим о втором типе вооружений возможном, именно о летальном вооружении. В данной ситуации это более высокий уровень, так если можно сказать, был бы взаимоотношений. Но и до этого и одна, и другая страна, и США, и Канада предоставляли все-таки громадную военную помощь, но по другим классам, скажем так, и по другим возможностям военного сотрудничества, которое нам было необходимо.

По поводу летального вооружения в ближайшее время могут в США принять окончательное решение?

— Теоретически могут. Потому что мы видим, что прогресс достигнут достаточно серьезный. Вопрос, что слишком много, скажем, как внутренних, так и внешних факторов, которые на это повлияют. Здесь очень серьезно будет влиять внутриполитическая ситуация в США, те расследования и скандалы, которые на сегодня происходят в связи со связями отдельных членов американской администрации с РФ. Они могут повлиять. Они могут повлиять расклады в Конгрессе и Сенате США. Потому что это через них также проходит. Насколько мы будем там иметь союзников или нет, которые лоббировали бы украинские интересы. Это будет зависеть от ситуации внутри Украины, потому что США привязывают возможность передачи вооружений к внутренней политической стабильности и борьбе с коррупцией в Украине. Точно так же, как и Канада. Потому что они хотят быть уверены в надежности партнера, которому они могли бы продавать подобное вооружение.

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Будет ли это связано с переговорами в формате Волкер-Сурков?

— Теоретически тоже, конечно, это может повлиять. Если РФ поставит такое условие, например, перед США, это может быть принято во внимание. Другой вопрос, что это не примется во внимание просто так. В ответ что-то должно быть предложено адекватное. Допустим, обмен заложниками — это не совсем адекватно поставкам вооружений. Безумно важен обмен заложниками, но при подобных дипломатических торгах это немножко не равноценно. Поэтому естественно возникает вопрос, что РФ может предложить, приравненное к тому, чтобы США отказались от идеи поставок вооружений.

Уступки по поводу миротворческой миссии могут быть такой ценой?

— Теоретически могут быть. Но это должны быть уступки тогда достаточно значительные. Понятное дело, что тот формат, который предлагает на сегодня РФ, это абсолютно смешно. Он уже на сегодняшний момент не принимается большинством наших союзников. Соответственно, это только, наверное, полноценная миссия со всеми форматами, с контролем границы, могла бы приостановить. Потому что слишком много раз они уже наблюдали то, как не выполнялось со стороны Москвы уже обещанное, поэтому просто так, без гарантий того, что будет выполнены российские обещания, вряд ли пойдут на уступки.

Сегодня Климкин отправляется в Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН. Стоит ли ожидать, что Климкин попытается встретиться и с топ-политиками США? И будет ли обсуждаться вопрос о летальном вооружении?

— Я думаю, что он это мог бы обсудить с представителем США в Совбезе, потому что если на сегодня мы не видим в программе слова «Вашингтон», а все-таки у нас ООН находится в Нью-Йорке, соответственно, вряд ли мы можем ожидать серьезных переговоров просто по логистическим причинам.

К слову, решение Канады о разрешении экспорта оружия в Украину станет политическим сигналом для других стран, что не следует бояться торговать с Украиной, заявил эксперт Александр Мусиенко.