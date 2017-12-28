"Большой подарок". Порошенко анонсировал поставки оружия из Канады и ЕС

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Европейского союза.

"Несколько дней назад после очень долговременных стратегических переговоров с нашими союзниками из США было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонного оружия. Это даст возможность нашим лучшим в мире воинам намного эффективнее защищать родную землю. Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства — Канада, страны Европейского Союза и мира", — цитирует Порошенко "Укринформ".

По его словам, решение США стало для Украины "большим подарком" на Новый год, которого Киев ждал уже долгое время.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, в свою очередь, заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения "защиты" ее территориальной целостности и суверенитета.