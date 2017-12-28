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    Политика

    "Большой подарок". Порошенко анонсировал поставки оружия из Канады и ЕС

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (109)

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    Комментируя решение Вашингтона предоставить Киеву оборонное оружие, глава государства заявил, что сразу за США пойдут "другие государства - Канада, страны Европейского Союза и мира".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Европейского союза.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: что Украине в американских "Джавелинах"

    "Несколько дней назад после очень долговременных стратегических переговоров с нашими союзниками из США было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонного оружия. Это даст возможность нашим лучшим в мире воинам намного эффективнее защищать родную землю. Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства — Канада, страны Европейского Союза и мира", — цитирует Порошенко "Укринформ".

    По его словам, решение США стало для Украины "большим подарком" на Новый год, которого Киев ждал уже долгое время.

    Читайте также: Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, в свою очередь, заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения "защиты" ее территориальной целостности и суверенитета.

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