"Батькивщина" могла умышленно не подать представителя в ЦИК - эксперт

РИА Новости. Сергей Тышковец

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что глава государства Петр Порошенко не включил кандидата от ее партии — ВО "Батькивщина" — в новый состав Центральной избирательной комиссии. По ее мнению, это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах.

Тимошенко обратилась к президенту с требованием немедленно исправить эту ошибку и внести в Раду кандидатуру в ЦИК от "Батькивщины".

Однако политсила могла намеренно не внести своего кандидата в новый состав ЦИК, чтобы потом обвинить власть в ущемлении. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказала политический эксперт Светлана Кушнир.

"Насколько я понимаю, имя этой кандидатуры она тоже не назвала… Что касается состава, однозначно он формируется на основании представлений политических партий, входящих на сегодняшний день в Раду, которые сформировали фракции в парламенте. Почему там нет представителя "Батькивщины" — вопрос тоже и к фракции. Возможно не успели, или забыли, или специально не подавали, чтобы потом можно было говорить, что их ущемляют", — отметила Кушнир.

Напомним, политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что будущий состав ЦИК будет лояльным к БПП и "Народному фронту".