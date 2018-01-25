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    "Батькивщина" могла умышленно не подать представителя в ЦИК - эксперт

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (81)

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    Эксперт Светлана Кушнир допускает, что "Батькивщина" могла не успеть или забыть внести свою кандидатуру в ЦИК, но могла и не внести умышленно, чтобы заявить об ущемлении властью.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    РИА Новости. Сергей Тышковец

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что глава государства Петр Порошенко не включил кандидата от ее партии — ВО "Батькивщина" — в новый состав Центральной избирательной комиссии. По ее мнению, это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах.

    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Тимошенко обратилась к президенту с требованием немедленно исправить эту ошибку и внести в Раду кандидатуру в ЦИК от "Батькивщины".

    Однако политсила могла намеренно не внести своего кандидата в новый состав ЦИК, чтобы потом обвинить власть в ущемлении. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказала политический эксперт Светлана Кушнир.

    "Насколько я понимаю, имя этой кандидатуры она тоже не назвала… Что касается состава, однозначно он формируется на основании представлений политических партий, входящих на сегодняшний день в Раду, которые сформировали фракции в парламенте. Почему там нет представителя "Батькивщины" — вопрос тоже и к фракции. Возможно не успели, или забыли, или специально не подавали, чтобы потом можно было говорить, что их ущемляют", — отметила Кушнир.

    Напомним, политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что будущий состав ЦИК будет лояльным к БПП и "Народному фронту".

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