У Порошенко будет основной "пакет акций" в новом ЦИК - эксперт

КИЕВ, 24 янв — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время встречи со спикером парламента Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Также глава государства подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИК в связи с истечением срока их полномочий.

У действующего президента будет основной "пакет акций" в новой Центральной избирательной комиссии. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы озвучила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.

"Коалиция, когда приходила к власти, нам обещала, что и Кабмин, и остальные органы исполнительной власти будут сформированы по профессиональному принципу. Мы получили Кабмин, сформированный по принципу партийных квот. Почему вдруг ЦИК будет формироваться по другому принципу?.. Нет, есть определенное разделение власти между политическими игроками. И, собственно, по этим критериям, согласно этим квотам и будет формироваться ЦИК. Конечно, основной пакет акций в этом акционерном обществе будет у действующего президента" — подчеркнула эксперт.

Как отмечалось, что директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что назначение членов ЦИК превратилось в сериал и пренебрежение законом.