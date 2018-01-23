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    Политика

    СМИ узнали список кандидатов в Центризбирком

    (обновлено: )68
    Как стало известно, среди прочих в новом представлении президента останутся ранее внесенные им кандидатуры по квоте "Блока Петра Порошенко".
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Стали известны имена предложенных кандидатур президентом Петром Порошенко на посты членов Центральной избирательной комиссии, сообщили со ссылкой на должностное лицо "Украинские новости".

    По его словам, 9 человек остались из старого списка, четверо новых.

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
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    В частности, в новом представлении президента останутся ранее внесенные им кандидатуры по квоте Блока Петра Порошенко:

    — директор департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы Министерства внутренних дел Михаил Вербенский;

    — заместитель заведующего секретариата комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова;

    — экс-помощница Порошенко в Раде 7-го созыва Светлана Кустовая;

    — доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк;

    — заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Виталий Плукар.

    — бывший заместитель министра Кабинета Министров Надежда Синица;

    — доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета Киево-Могилянская академия Леонтия Шипилова (Народный фронт);

    — директор по развитию международной общественной организации Интерньюз-Украина Евгения Радченко (Объединение Самопомич);

    — экс-заведующая отдела юридического управления ЦИКа по представительству интересов комиссии в судах Алла Басалаева (группа Видродження).

    Среди новых претендентов:

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
    К Порошенко в Давосе будет один, главный вопрос – Кучухидзе

    — юрист Татьяна Слипачук, которая была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Президента;

    — Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко);

    — первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая (замененный кандидат НФ);

    — депутат Рады от НФ Ирина Ефремова (замененный кандидат НФ).

    Как сообщалось ранее, Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.

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