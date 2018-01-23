СМИ узнали список кандидатов в Центризбирком

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Стали известны имена предложенных кандидатур президентом Петром Порошенко на посты членов Центральной избирательной комиссии, сообщили со ссылкой на должностное лицо "Украинские новости".

По его словам, 9 человек остались из старого списка, четверо новых.

В частности, в новом представлении президента останутся ранее внесенные им кандидатуры по квоте Блока Петра Порошенко:

— директор департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы Министерства внутренних дел Михаил Вербенский;

— заместитель заведующего секретариата комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова;

— экс-помощница Порошенко в Раде 7-го созыва Светлана Кустовая;

— доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк;

— заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Виталий Плукар.

— бывший заместитель министра Кабинета Министров Надежда Синица;

— доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета Киево-Могилянская академия Леонтия Шипилова (Народный фронт);

— директор по развитию международной общественной организации Интерньюз-Украина Евгения Радченко (Объединение Самопомич);

— экс-заведующая отдела юридического управления ЦИКа по представительству интересов комиссии в судах Алла Басалаева (группа Видродження).

Среди новых претендентов:

— юрист Татьяна Слипачук, которая была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Президента;

— Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко);

— первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая (замененный кандидат НФ);

— депутат Рады от НФ Ирина Ефремова (замененный кандидат НФ).

Как сообщалось ранее, Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.