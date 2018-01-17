Замминистра: РФ еще с 2005 г разрабатывала план контроля над Украиной

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Угроза со стороны Российской Федерации (РФ) для Украины существовала всегда, начиная с 2005 года, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает корреспондент РБК-Украина.

Об этом он сказал в ходе допроса по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича в Оболонском суде Киева.

"Лично с Януковичем я не знаком. В Крыму происходил, по моему мнению, незаконный захват с применением иностранных войск. Мне известно о захвате здания ВР АР Крым, офисов министерства внутренних дел, а также о блокировании аэропорта и воинских частей", — сказал Кислица.

По его словам, "Россия совершила акт вооруженной агрессии и акт захвата части Украины".

"Я лично считаю, что угроза от РФ существовала всегда. Вопрос в том, какой была степень угрозы. Новым витком угрозы стал 2005 год, когда в Украине стал президентом Виктор Ющенко. Они начали реальное планирование того, как контролировать Украину. События февраля 2014 года стали реализацией фактически планов, которые были с 2005 года. Такие действия, как захват административных зданий, — нарушение норм международного права. Это указано в любом учебнике по международному праву. РФ совершила акт вооруженной агрессии и акт захвата части Украины", — подчеркнул Кислица.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.