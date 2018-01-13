РФ и еще 16 государств. МИД озвучил список стран без украинских послов

РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: чего ждать от визита главы МИД ФРГ в Украину Министерство иностранных дел Украины сообщает, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах, говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос агентства "Украинские новости".

По данным МИД, с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013 — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире.

Согласно документу, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России.

В 2017 году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике, добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что ведомство прорабатывает вопрос о возможном возвращении военной техники из Крыма. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.