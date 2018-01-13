наверх
13.01.201818:47
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    РФ и еще 16 государств. МИД озвучил список стран без украинских послов

    (обновлено: )67063
    По данным МИД, с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013 - в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинское фото

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: чего ждать от визита главы МИД ФРГ в Украину
    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины сообщает, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах, говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос агентства "Украинские новости".

    По данным МИД, с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013 — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире.

    Согласно документу, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России.

    В 2017 году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике, добавили в ведомстве.

    Читайте также: Уже не просят, а требуют. Запад пошел в атаку на украинские власти

    Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что ведомство прорабатывает вопрос о возможном возвращении военной техники из Крыма. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших