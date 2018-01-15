Деньги Януковича. В ГПУ прокомментировали расследование Al Jazeera

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Оффшорные компании могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича, считает руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", – цитирует его "Радио Свобода".

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При этом, по словам Горбатюка, ему не известно об открытии уголовных производств относительно обнародованного документа каналом Al Jazeera.

Как пояснил руководитель департамента спецрасследований ГПУ, прокуратура потеряла возможность начинать производство с созданием Государственного бюро расследований, поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности Украины.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ проводит следственные действия в отношении большинства компаний, которые фигурируют в обнародованном телеканалом решении Краматорского райсуда о конфискации $1,5 млрд "денег Януковича".