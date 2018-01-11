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    Политика

    "Радикальные" разборки. Ляшко "наехал" на Попова из-за мандата

    (обновлено: )12702
    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп Игорь Попов, чей сын обвиняется в вооруженном нападении на магазин, "откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не сложил депутатский мандат".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов торгует своим депутатским мандатом, чтобы спасти от наказания обвиняемого в разбойном нападении сына. Об этом заявил лидер парламентских "радикалов" Олег Ляшко. 

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    УНИАН
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    Несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские. В среду, 29 ноября, Оболонский районный суд отправил сына народного депутата под домашний арест.

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    "Игорь Попов откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не выполнил мое однозначное требование и не сложил депутатский мандат, когда его вооруженный сын грабил магазины и бил продавщиц пистолетом по голове. Настоящая единственная причина, почему Попов не сложил мандат — потому что он не честный и безответственный трус, для которого мандат важнее собственной репутации и ответственности перед украинцами, перед лидером и командой. Теперь он торгует с властью украденным у меня мандатом, чтобы спасти своего сына от тюрьмы. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это, к сожалению, не о Попова!" — написал Ляшко на своей странице в Facebook

    Facebook Олега Ляшко
    Комментарий Олега Ляшко по поводу Игоря Попова

    В то же время лидер "Радикальной партии" не уточнил, о каком именно заявлении Попова идет речь. 

    Ранее Ляшко уже неоднократно публично требовал от Попова сдать свой депутатский мандат. 

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