Олег Ляшко опубликовал фото поцелуя с мужчиной

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал поздравление своему куму — Юрию Сухину. В Instagram политик выложил фото дружеского поцелуя с Сухиным.

"Старый друг лучше новых десяти. Юрий Сухин, с Днем рождения мой дорогой друг. Спасибо за дружбу, спасибо за поддержку, спасибо за веру!" — разоткровенничался Ляшко, подписывая фотографию.

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Ранее Ляшко и Сухин неоднократно отдыхали вместе заграницей. СМИ сообщали об их поездках в Хорватию, Францию и другие страны.

Напомним, что в конце 2017 года Национальное антикоррупционное бюро проверяло Олега Ляшко на достоверность сведений, которые он внес в декларацию о доходах. Политик сообщил, что выиграл более полумиллиона гривен в лотерею.

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