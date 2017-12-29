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    Порошенко подписал указ о ликвидации местных судов

    (обновлено: )38804
    Глава государства подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.
    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украина

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    "Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", — говорится в сообщении.

    Ранее Верховная Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").

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