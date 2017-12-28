наверх
28.12.201722:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    США увязали обмен пленными с выполнением "Минска"

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (408)

    (обновлено: )22010
    В Госдепе отметили, что стороны конфликта должны обеспечить беспрепятственный доступ и безопасность наблюдателей с ОБСЕ на всей территории конфликта и вернуть российских наблюдателей в СЦКК.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса и считают его еще одним шагом по реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, поступившем в РИА Новости в четверг.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    "Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен более чем 300 военнопленных между правительством Украины и пророссийскими силами в восточной Украине. Этот обмен — один шаг к внедрению Минских соглашений", — говорится в сообщении госдепа со ссылкой на слова его представителя Хезер Науэрт.

    Она также призвала все стороны обеспечить беспрепятственный доступ и безопасность наблюдателей с ОБСЕ на всей территории конфликта и вернуть российских наблюдателей в СЦКК.

    В среду в Украине состоялся самый крупный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена может пройти по формуле "74 на 29".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Геращенко
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия