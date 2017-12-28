США увязали обмен пленными с выполнением "Минска"

Anatolii STEPANOV / AFP

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса и считают его еще одним шагом по реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, поступившем в РИА Новости в четверг.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен более чем 300 военнопленных между правительством Украины и пророссийскими силами в восточной Украине. Этот обмен — один шаг к внедрению Минских соглашений", — говорится в сообщении госдепа со ссылкой на слова его представителя Хезер Науэрт.

Она также призвала все стороны обеспечить беспрепятственный доступ и безопасность наблюдателей с ОБСЕ на всей территории конфликта и вернуть российских наблюдателей в СЦКК.

В среду в Украине состоялся самый крупный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена может пройти по формуле "74 на 29".