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    Политика

    Порошенко объяснил, почему россияне не участвовали в обмене пленными

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (393)

    (обновлено: )84518
    Граждан РФ, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали, так как их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.
    Петр Порошенко с освобожденными из плена военными
    Facebook Адміністрація Президента України

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. При обмене пленными в Донбассе не был выдан ни один гражданин Российской Федерации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Украинские военные, освобожденные из плена
    Facebook Ирины Геращенко
    Когда закончатся мытарства пленных? Опрос экспертов

    По словам главы государства, россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали — их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. 

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    "Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", — сказал Порошенко в комментарии "Стране". 

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    Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

    Как сообщалось, россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО

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