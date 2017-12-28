Порошенко объяснил, почему россияне не участвовали в обмене пленными

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. При обмене пленными в Донбассе не был выдан ни один гражданин Российской Федерации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали — их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

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"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", — сказал Порошенко в комментарии "Стране".

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Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Как сообщалось, россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО.