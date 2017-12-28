Тренд дня, обмен пленными: "каждый присваивает себе эту заслугу"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Донбассе впервые за 15 месяцев состоялся масштабный обмен пленным. Киеву передали 73 человека, а ДНР и ЛНР были переданы 165 и 73 человека соответственно. При этом при обмене пленными в Донбассе не был выдан ни один гражданин Российской Федерации. Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали — их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

По мнению юриста Андрея Портнова, украинским властям и президенту следует "заткнуться в вопросе пленных".

"Потому что от первого до последнего действия вы являетесь виновниками того, что вообще в стране употребляется такое слово. Вы затеяли вооружённый государственный переворот, организовали и спровоцировали массовые убийства на майдане, сами себя простили законом об амнистии, распространили вседозволенность и безнаказанность, героизировали дискуссионных героев, разделили страну, посеяли рознь по линии языка и религии, плохо взвесив свои силы, не спрогнозировали оккупацию своих территорий, появление чужой армии и точно таких же, как и вы, незаконных вооружённых формирований", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что власти допустили грубые ошибки при подготовке Минского соглашения, провалили дипломатические и переговорные усилия и возможности, применили против своих граждан дешевый миротворческий блеф и пиар, "одновременно организовав грабежи, разбои, убийства и изнасилования жителей восточных регионов бойцами официальных подразделений МВД, вы нанесли авиаудары по центру Луганска и организовали массовую казнь в Одессе".

Публикация Андрея Портнова

"Синхронно с этим, вы всё это время крали, грабили и совершали огромное количество других преступлений, показывая свою неадекватность, временность и бесперспективность. Поэтому, заткнитесь и готовьтесь к какому-то крайне жесткому окончанию своего правления", — подчеркнул Портнов.

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов также назвал мерзким заявления политиков в день обмена пленных.

"Количество обмененных сегодня: 233 на 73. Граждан одной страны, имеющих разное видение будущего. Они получили возможность вернуться в свои семьи, это прекрасно. Считаю волшебством Нового года. То, что с каналов не слазят в этот день политики, особенно один, просто мерзко", — подчеркнул Блинов.

Публикация Андрея Блинова

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, после обмена пленными начнется все "самое отвратительное".

"Все, кто не имеет отношение к обмену пленными или саботировал этот процесс, начнут во всех СМИ присваивать себе заслугу. И лить на камеры циничные слезы радости из-за возвращения наших военных. Противно…", — считает эксперт.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Политэксперт Юрий Романенко в свою очередь отметил, что после обмена пленных последует попытка властей "возвратить" территории Донбасса.

"Радость от возврата пленных не должна сбивать с толку относительно того, что начинается очередная, более основательная попытка, втюхать нам токсичную территорию ОРДЛО. Это будет называться "возвратом", "победой", но реальное понимание процессов в отношениях Украины с Россией всегда будет связано с контекстом отношений США и Европы с Россией, где мы выступаем как фон этого контекста", — акцентировал эксперт.

Публикация Юрия Романенко

По его мнению, если власти не будут помнить, что контекст определяет суть этих отношений, а фон лишь ее детализирует, то украинцы будут продолжать жить по грустной формуле "маємо те, що маємо".

Экс-министр юстиции Елена Лукаш наряду с этим подчеркнула, что с точки зрения добра и гуманизма обмен пленными — правильная инициатива, однако есть ряд негативных моментов.

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"С точки зрения закона, на месте украинских чиновников, я бы не умничала. Вы, участвующие в решении судеб людей по обмену, — члены террористической организованной преступной группы по похищению и удержанию заложников. По вашей вине Украина стала, по сути, государством-террористом, признав в п.6 Минских соглашений, что незаконно удерживает заложников и иных "удерживаемых" лиц", — отметила Лукаш.

Она напомнила, что похищение и незаконное лишение свободы — тяжкие преступления.

Публикация Елены Лукаш

"Тысячи свидетелей и десятки отчётов ООН фиксируют это. Рукописи не горят. Эта простая мысль должна крепко засесть у вас в сознании. Сейчас, во время обмена украинцев на украинцев, показывая амбиции, вы только дополнительно документируете свою групповую преступную деятельность. Никакие вы не миротворцы. Не спасители. Не благодетели. Вы работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства", — уточнила экс-министр.

Также она отметила, что к удержанию заложников в ДНР и ЛНР относится точно так же, однако и в этом вопросе есть нюансы.

"Первый, там нет должностных лиц Украины. Второй, вы, дебилы, сами признали что это место проведения антитеррористической операции. Разницу в нюансах чувствуете?" — прокомментировала Лукаш в Facebook.