Обмен пленными в Донбассе. Киев передаст ЛНР 99 человек - СМИ

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киев передаст самопровозглашенной Луганской народной республике 99 человек в рамках обмена пленными, сообщает сайт "Громадське ТВ".

"Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек. Далее, по процедуре, состоится верификация списков с самоназванной "ДНР", — сообщает издание.

В свою очередь руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передаст только 75 человек, передает РИА Новости.

"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — пояснила она журналистам.

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Процедура обмена началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.