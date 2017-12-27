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    Обмен пленными в Донбассе. Киев передаст ЛНР 99 человек - СМИ

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    (обновлено: )518
    Руководитель группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передаст только 75 человек.
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киев передаст самопровозглашенной Луганской народной республике 99 человек в рамках обмена пленными, сообщает сайт "Громадське ТВ".

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    "Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек. Далее, по процедуре, состоится верификация списков с самоназванной "ДНР", — сообщает издание.

    В свою очередь руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передаст только 75 человек, передает РИА Новости.

    "Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — пояснила она журналистам.

    Смотрите также: Подготовка к обмену пленными

    Процедура обмена началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

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