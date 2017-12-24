Саакашвили резко отреагировал на акцию сторонников Порошенко на Майдане

КИЕВ, 24 дек - РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал сторонников не реагировать на "провокации" президента Украины Петра Порошенко, который предлагает людям выйти на "антимайдан" на Крещатике под видом приглашения на кофе.

"Власть, которая собирает в свою защиту антимайдан, быстро и бесславно закончит. Держитесь подальше от любителей порошенковского кофе, а если все же окажетесь рядом, просто снимите их на ваш телефон и сохраните видео для следующих поколений", — написал политик.

Он отметил, что именно на этот день был назначен очередной марш в поддержку импичмента, поэтому, как считает Саакашвили, ответную акцию запланировали заранее.

Скриншот сообщения

В другом посте в социальной сети Саакашвили обратил внимание на немногочисленность собравшихся. "Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспектива", — написал он.

Саакашвили отметил, что мог привлечь больше сторонников в любом селе Грузии, не предлагая кофе и конфеты. "В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе", — написал он.

Смотрите также: Появилось видео, как "Нацкорпус" устроил огненное "шоу" на Майдане

Утром 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста "Кофе на Крещатике" против маршей, которые организовывал лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили. На митинге также присутствуют военные.