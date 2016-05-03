Генсек ОБСЕ призвал не торопиться с вооруженной миссией в Донбассе

ВЕНА, 3 мая — РИА Новости Украина. Вопрос возможного вооружения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не будет решаться немедленно, заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал о своем недавнем разговоре с главой Украины Петром Порошенко, который предложил усилить в Донбассе присутствие ОБСЕ и прописать в ее мандате возможное наличие у сотрудников ОБСЕ огнестрельного оружия. Путин назвал это предложение правильным.

По словам генсека ОБСЕ, "это дискуссия, которая имеет место, есть ряд политических инициатив для продвижения в эту сторону".

"Необходимо прояснить, что именно предлагается и затем оценить эти предложения. Решение в любом случае будет приниматься консенсусом. В общем, это не тот вопрос, который будет решен немедленно", — сказал он во вторник на встрече с журналистами.

Он напомнил, что украинский президент предлагал организовать полицейские операции для безопасного проведения выборов в Донбассе, а глава российского государства в свою очередь заявлял, что не против выдачи оружия наблюдателям.

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Как отметила глава Минобороны Германии, председательствующей в ОБСЕ в 2016 году, Урсула ван дер Ляйен, "мы не говорим в любом случае о конкретных шагах, это не находится в центре внимания".

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе сократилось в период празднования Пасхи. Ранее в ОБСЕ также сообщили, что 1 мая силы АТО не пропустили сотрудников миссии через блокпост.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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В обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства 24 февраля, говорится, что существует "перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке".