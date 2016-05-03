ОБСЕ заявляет о нарушениях линий отвода вооружения в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о нарушении военной техникой Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики соответствующих линий отвода вооружения в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

"В рамках работы по выполнению дополнения к Комплексу мер СММ зафиксировала 30 апреля и 1 мая следующие нарушения соответствующих линий отвода: семь танков (Т-72) в подконтрольном ЛНР Луганске", — говорится в сообщении.

По данным миссии, также в этот период в Луганске зафиксировано семь реактивных систем залпового огня "Град", семь самоходных гаубиц "Гвоздика" и десять буксируемых гаубиц "Мста-Б", пять Д-30 "Лягушка", семь тягачей (МТ-ЛБ), к которым прицепом закреплены зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", семь БТР-80 и семь БМП-2.

По данным ОБСЕ нарушение линий отвода вооружения зафиксировано и со стороны сил АТО.

"СММ также зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: 30 апреля одну самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи подконтрольного правительству села Смоляниново (60 км к северо-западу от Луганска)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что 1 мая силы АТО не пропустили сотрудников миссии через блокпост.