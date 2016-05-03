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    ОБСЕ заявляет о нарушениях линий отвода вооружения в Донбассе

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    Снова стреляли: обострение в зоне АТО. (726)

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    В сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ уточняется, что нарушения линии отвода техники в Донбассе зафиксированы и со стороны сил антитеррористической спецоперации, и со стороны ЛНР.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о нарушении военной техникой Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики соответствующих линий отвода вооружения в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

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    "В рамках работы по выполнению дополнения к Комплексу мер СММ зафиксировала 30 апреля и 1 мая следующие нарушения соответствующих линий отвода: семь танков (Т-72) в подконтрольном ЛНР Луганске", — говорится в сообщении.

    По данным миссии, также в этот период в Луганске зафиксировано семь реактивных систем залпового огня "Град", семь самоходных гаубиц "Гвоздика" и десять буксируемых гаубиц "Мста-Б", пять Д-30 "Лягушка", семь тягачей (МТ-ЛБ), к которым прицепом закреплены зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", семь БТР-80 и семь БМП-2.

    По данным ОБСЕ нарушение линий отвода вооружения зафиксировано и со стороны сил АТО.

    "СММ также зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: 30 апреля одну самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи подконтрольного правительству села Смоляниново (60 км к северо-западу от Луганска)", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что 1 мая силы АТО не пропустили сотрудников миссии через блокпост.

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