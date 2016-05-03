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    Фотоленты

    Аброськин показал обстрелянную "арбузовскую церковь" в Донбассе

    (обновлено: )715
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка.
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Собор Всех Святых в селе Георгиевка
    Facebook Вячеслава Аброськина

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    Собор Всех Святых в селе Георгиевка.

    Глава ГУ Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин посетил Храм Всех Святых в селе Георгиевка Марьинского района и показал фотографии из церкви, которая пострадала в результате военных действий.

    Смотрите также: В Финляндии вандал сжег церковь 1786 года постройки

    "В селе Георгиевка Марьинского района есть Собор Всех Святых. Местные называют его "Арбузовской церковью" — по имени того, кто финансировал строительство. Но это не спасло собор от обстрелов боевиков. Здание имеет повреждения от артиллерийских снарядов", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    Ранее в интернете появились кадры, снятые беспилотником, на которых запечатлен остов сожженной в результате обстрелов церкви Иоанна Кронштадтского в Кировском Донецкой области.

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