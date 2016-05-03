Выборы на Донбассе: самоопределение под диктовку США. Мнение экспертов

Антон Степанов, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что конкретные шаги для решения проблемы Донбасса были обозначены еще в феврале прошлого года, понимание того, что пункты Минских соглашений нужно еще и исполнять к украинским властям пришло только сейчас. Да и то исключительно после очередного, похоже, последнего предупреждения западных партнеров, в конец уставших от бездействия нерадивых подопечных.

"Без шуму и пыли" РИА Новости Украина Евгений Котенко Выборы в Донбассе. Золотарев о позиции администрации Обамы и Безсмертного

Визит в Украину заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории ивозымел на местных политиков эффект супер-ускорителя. Если раньше власти старались избегать разговоров об имплементации Минских соглашений, то после приезда американской чиновницы, намекнувшей, что другого выхода просто нет, ринулись обещать, что все будет сделано "без шуму и пыли".

Например, замглавы МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью радиостанции "Голос Америки" заявил то, о чем раньше нельзя было говорить даже шепотом. Оказалось, что теперь украинские власти готовы разработать закон о проведении выборов на неподконтрольных территориях Донбасса и провести их не когда-нибудь, а уже к лету.

"Мы готовы разработать этот закон, согласовать его и согласно этому закону срочно начать выборы, чтобы получить желательно этим летом уже легитимных представителей Луганска и Донецка, чтобы с ними вести переговоры", - озвучил официальную позицию чиновник министерства.

Судя по всему, помешать властям, наконец, приступить к политической части реализации Минска-2 не смогут даже вчерашние партнеры по коалиции. В частности, в партии "Самопомич" считают высказывания заместителя министра недопустимыми, не отвечающими национальным интересам Украины, угрожающим государственному суверенитету.

Все в руках власти

Вместе с тем, по мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, у киевских властей есть только один выход — сделать все возможное для реализации политической части Минских соглашений.

"После визита Виктории Нуланд украинским властям, так или иначе, нужно настроить себя на проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, а также выполнение других обязательств, взятых в рамках Минских договоренностей. О серьезности намерений Запада в отношении разрешения украинского вопроса может свидетельствовать и встреча Барака Обамы, Ангелы Меркель, Франсуа Оланда в Гановере, а также информация о том, что до конца текущего года могут быть отменены санкции против Российской Федерации".

По словам Карасева, до лета выборы на Донбассе можно будет провести только чисто теоретически, но решение ситуации все равно находится в руках власти.

"Если сильно захотеть то это возможно. Но тогда сложностей при планировании экспресс-избирательной кампании будет гораздо больше, чем обычно. На мой взгляд, в нормальном режиме выборы можно провести не позже октября. Многие говорят о невозможности выборов из-за нерешенности вопроса демилитаризации и безопасности, дескать, нет устойчивого перемирия, но дело как раз в том, что пока не начнется реализация политической части Минска-2, военная часть тоже не будет выполнена до конца. Как только начнется движение по пути реализации политической части, ситуация с безопасностью будет более приемлемой для проведения выборов. Это двусторонний процесс, не процесс временной последовательности когда "сначала вы делаете это, а потом мы — другое". В противном случае, все будет только ухудшаться. Политики должны понимать, что если Украина не выполнит свою часть договоренностей, то на следующий год она останется один на один с Россией", - подытожил политический эксперт.

Ослабление "партии ястребов"

Отчасти согласен с Карасевым директор Института украинской политики. Кость Бондаренко считает, что Соединенные Штаты "не мытьем, так катаньем" уговаривают Украину провести выборы на оккупированных территориях Донбасса.

"Очевидно, что после визита в Украину заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, ее встреч с местными политиками и достаточно громких заявлений было мало сомнений, что американцы давят на Украину в части выполнения Минска-2 и проведения выборов на Донбассе. Сегодня необходимо сломать противодействие со стороны Верховной Рады, в которой сильны прямо противоположные настроения. Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. Фактически в отставку отправлен один из руководителей украинской стороны в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, а это значит, что позиции "партии ястребов" значительно ослабли. Второй момент — сегодня в американском посольстве в Киеве появился новый опытный дипломат Джон Кей, который не один год проработал в горячих точках. Кей будет отвечать исключительно за осуществление Минского процесса, что вселяет определенную надежду на то, что в этом плане произойдут серьезные изменения. Очевидно, что Украина на сегодня находится под внешним управлением Соединенных Штатов, которые сейчас пытаются хоть каким-то образом, как говориться, "не мытьем, так катаньем", заставить выполнять Минские договоренности", — отметил Бондаренко.

По замыслу Госдепа

Менее оптимистичными прогнозами делится директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который уверен, что на сегодняшний день заявления властей не несут конкретики и являются, скорее, декларативными.

"Заявление из украинского МИДа связано с серьезным давлением, которое американцы оказывают на киевскую власть. По замыслу Госдепа США, политики должны ускорить принятие соответствующего закона и дать возможность провести выборы на территории, которая не контролируется Киевом. Это станет тем минимальным шагом, который продемонстрирует, что Украина все-таки исполняет свою часть обязательства по Минским соглашениям. Тем не менее, не думаю, что к словам Пристайко нужно относиться буквально — имеется в виду, что Украина "в принципе готова" к выборам на Донбассе. Закона о выборах, как известно, еще нет, равно как и нет никаких содержательных переговоров о том, чтобы противоборствующая сторона также приняла эту норму", — говорит Погребинский.

Политолог выразил сомнения в том, что выборы на оккупированных территориях Донбасса пройдут до лета 2016-го года.

"На сегодня внутри украинского парламента наблюдается атмосфера против любых уступок Донбассу. Конечно, во время визита Виктории Нуланд та оказала довольно сильное давление на депутатский корпус и я не исключаю, что какие-то подвижки в этом отношении все-таки произойдут. Но, во-первых, честно говоря, очень сомневаюсь, что это может быть скоро. Во-вторых, не думаю, что это будет согласованно с самопровозглашенными ДНР-ЛНР, что предполагается Минскими соглашениями. Именно на этом моменте, между тем, настаивают американцы и ООН. В целом, заявление Пристайко нужно рассматривать как декларацию, ведь пока никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было, если не считать замену Романа Бессмертного на Ольгу Айвазовскую в контактной группе", — резюмировал специалист.

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