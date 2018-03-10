Согласно информации, члены ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки, не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны.
Как заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, организация ожидает максимального сотрудничества от всех заинтересованных сторон по инциденту с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии.
Согласно информации, директор Центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, что обеспокоен недавним объявлением Россией о признании документов, выданных самопровозглашенными республиками, поскольку это затрудняет выполнение минских соглашений.
Заньер подчеркнул, что помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления: "Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности".
Как отметил Ламберто Заньер, кризис в Украине по-прежнему занимает большую часть повестки дня в ОБСЕ и за ситуацией все также наблюдают порядка тысячи человек Специальной мониторинговой миссии в Донбассе.
В ходе встречи Грицак и Заньер обсудили ситуацию на востоке Украины, гуманитарные вопросы, безопасность функционирования контрольных пунктов въезда - выезда и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".