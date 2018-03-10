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    Ламберто Заньер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 98
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    Ламберто Заньер в РЦНК
    Русскоязычные украинцы сообщили Заньеру о рисках закона об образовании
    10:47 12.12.2017
    730Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Реализация закона "Об образовании" приведет к полной ликвидации образовательных учреждений с преподаванием на русском языке, считают представители русскоязычной общественности Украины.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    ОБСЕ предлагает ввести ограничения на проведение учений Россией вблизи Прибалтики
    06:09 03.07.2017
    1697
    По мнению генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ осталась без генерального секретаря
    17:46 01.07.2017
    668
    Согласно информации, члены ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки, не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Заньер сообщил, как повлияет на стратегию ОБСЕ подрыв патруля миссии
    21:29 26.04.2017
    197Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что сейчас первый приоритет для него - "понять, что же в точности случилось, поэтому я начал внутреннее расследование".
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ выступил против идеи вооружения наблюдателей
    12:57 26.04.2017
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    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер ответил на вопрос о том, не пришло ли время в свете недавнего инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей вооружить представителей миссии.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ призвал мир воздействовать на стороны конфликта в Донбассе
    18:41 25.04.2017
    237Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер подчеркнул, что в настоящий момент на востоке Украины наблюдается крайне нестабильная ситуация, уровень недоверия между сторонами высок.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ нелестно высказался о реализации минских соглашений
    14:04 25.04.2017
    689Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что медленный темп реализации минских соглашений ведет к разочарованию: "Но несправедливо, что наши собственные наблюдатели становятся жертвой этого разочарования".
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля в Донбассе - генсек
    20:43 23.04.2017
    577Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, организация ожидает максимального сотрудничества от всех заинтересованных сторон по инциденту с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии.
    Встреча С.Лаврова и генсека ОБСЕ Л.Заньера
    Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по разрешению конфликта в Донбассе
    14:05 22.04.2017
    238Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, директор Центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Заньер: ситуация в Донбассе остается сложной
    06:57 22.02.2017
    313Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам генерального секретаря ОБСЕ, ситуация на востоке Украины остается сложной и все еще есть опасения того, что очередная фаза военных действий возобновится.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР усложнит проведение выборов в Донбассе - ОБСЕ
    20:49 21.02.2017
    342Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, что обеспокоен недавним объявлением Россией о признании документов, выданных самопровозглашенными республиками, поскольку это затрудняет выполнение минских соглашений.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ призвал прекратить огонь в Донбассе
    21:26 03.02.2017
    364Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Заньер подчеркнул, что помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления: "Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности".
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Соратники убитого "Моторолы" готовят ответ - генсек ОБСЕ
    12:30 18.10.2016
    17093Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Как отметил Ламберто Заньер, кризис в Украине по-прежнему занимает большую часть повестки дня в ОБСЕ и за ситуацией все также наблюдают порядка тысячи человек Специальной мониторинговой миссии в Донбассе.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Интенсивность боевых действий в Донбассе снизилась - генсек ОБСЕ
    11:50 21.09.2016
    178Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, режим прекращения огня периодически нарушается, однако сказать, какая из сторон это делает чаще, сложно.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ не будет встречаться с делегацией РФ по Украине
    10:33 21.09.2016
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    Как сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, у него запланировано много двухсторонних встреч, однако по вопросу Украины переговоров не будет.
    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и генсек ОБСЕ Ламберто Заньер
    Глава СБУ и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
    05:40 10.09.2016
    377Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В ходе встречи Грицак и Заньер обсудили ситуацию на востоке Украины, гуманитарные вопросы, безопасность функционирования контрольных пунктов въезда - выезда и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Порошенко обсудил с генсеком ОБСЕ появление в Донбассе полицейской миссии
    19:06 09.09.2016
    906Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В ходе беседы Петр Порошенко также призвал Ламберто Заньера максимально использовать потенциал ОБСЕ для прекращения нарушения прав украинцев на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ: в Донбассе нет российских военных
    17:02 09.09.2016
    5030Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Заньер отметил, что в Донбассе присутствуют военные из других регионов, не уточнив, из каких именно. Генсек ОБСЕ отметил, что в Донбасс поступает иностранная техника и топливо.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Генсек ОБСЕ в пятницу встретится с Порошенко
    15:49 09.09.2016
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    Как сообщил Ламберто Заньер на пресс-конференции в Киеве, у него была запланирована встреча с президентом в три часа: "По крайней мере, таков план".
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    ОБСЕ пока не обсуждает развертывание полицейской миссии в Донбассе
    13:56 09.09.2016
    184Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, в настоящий момент "есть предложения, есть идеи для обсуждения, но нет предметного обсуждения этого вопроса, потому что момент нужный еще не пришел".
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