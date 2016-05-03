Спецкор: на отдельных участках в Донбассе продолжаются боестолкновения

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина, Александр Алтайский. С начала мая количество обстрелов в Донбассе значительно сократилось, праздник Пасхи и Международного дня солидарности трудящихся жители самопровозглашенной ДНР встретили в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости Украина.

В то же время на отдельных участках фронта продолжаются локальные боевые столкновения с применением, в основном, крупнокалиберных миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Прежде всего, речь идёт об окраинах Горловки, Донецка, а также участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой в окрестностях промышленной зоны, где стороны вооружённого конфликта систематически продолжают вести провоцирующий и беспокоящий огонь.

По состоянию на полдень вторника в Донецке сохраняется спокойная обстановка, отдалённых орудийных залпов и перестрелок не слышно. По мнению местных жителей боевой активности можно ожидать ближе к вечеру и ночью, однако дончане подтверждают, что за последние несколько суток в столице шахтерского края стало действительно гораздо тише и спокойнее. Однако люди все же опасаются очередной волны эскалации и провокационных обстрелов в преддверии 9 мая.

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В день празднования Дня Победы в Донецке пройдет военный парад, в котором примет участие военная техника. Как раз сегодня, 3 мая, а также послезавтра в городе будут проходить тренировки праздничного парада, а 7 мая на улице Артема состоится генеральная репетиция парада.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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В обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства 24 февраля, говорится, что существует "перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке".