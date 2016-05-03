Выборы в Донбассе. Золотарев о позиции администрации Обамы и Безсмертного

Издание Зеркало недели сообщило о подробностях встречи Виктории Нуланд с Петром Порошенко. Нуланд якобы настоятельно рекомендовала до конца мая принять закон по выборам на Донбассе, а в августе провести там голосование.

По заверениям издания, там же были озвучены еще две даты: с 18 мая должен стартовать новый этап полного прекращения огня, а 20 мая Россия может выдать Киеву Надежду Савченко. Источник издания добавил, что встреча длилась около четырех часов.

Эту информацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.



Какова доля правды в инсайдерской информации, опубликованной интернет-изданием, о принятии закона про выборы на Донбассе?

— Тут все достаточно очевидно, ведь 2016 год — это год президентских выборов в США. И администрация Обамы не может позволить себе, чтобы украинская политика была подана республиканцами как провальная. В этой ситуации, естественно, нужен какой-то результат: стабилизация, выборы, прекращение огня. И то, что содержится в Минских соглашениях, вполне устраивает администрацию Обамы. Очевидно, хотя бы на частичном выполнении Минских соглашений Вашингтон будет настаивать. И визит Нуланд содержит очень четкий месседж: пора проводить выборы на Донбассе. А, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют.



Каким образом можно надавить на Порошенко так, чтобы он поменял свою точку зрения по вопросу выборов на 180 градусов?

— В условиях существенно пошатнувшейся легитимности власти, падения рейтингов, внешняя поддержка является одним из тех факторов, благодаря которым украинская власть находится сейчас в относительно стабильном состоянии. Лишиться этой внешней поддержки смерти подобно. Естественно, в этой ситуации не удивительна и смена позиции, заявления о том, что Украина готова провести выборы на Донбассе с условием, что они состоятся в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

Я хочу добавить, что такой многоопытный политик, как Роман Безсмертный, понимая всю проблематичность, вовремя от всего этого дистанцировался. И он дал достаточно четкий месседж, что выборы ни в этом, ни в следующем году на Донбассе не пройдут. После Минских соглашений было совершенно очевидно, что их характер требует изменения риторики, идеологической базы, смены акцентов в информационной политике. Этой смены не было — и нет до сих пор. И имплементация этих соглашений чревата тем, что кризис, который мы сегодня видим, приобретет такие формы, что премьериада покажется детским утренником.



Как к этому отнесется парламент?

— Сейчас 230 штыков в коалиции. По определению это недееспособный парламент, а тут 17 законопроектов, которые надо принять до конца мая. Домашнее задание от Нуланд. У меня очень большие сомнения, что это домашнее задание удастся выполнить. Особенно с таким многоопытным спикером, как Андрей Парубий. И если мы проваливаем это голосование, то с высокой степенью вероятности санкции в отношении России могут быть либо смягчены, либо вообще отменены. А Украина будет обвинена в срыве Минских соглашений.

Могут ли быть дедлайны опять смещены?

— В принципе, да. США оказывают достаточно серьезное давление на своих европейских союзников в части продления санкций.

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Ранее директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире 106 FM заявил, что выполнение условий минских соглашений — единственный способ сохранить территорию Донбасса в составе Украины.

Отметим, что многие зарубежные политики до сих пор воспринимают конфликт на Донбассе как незначительные беспорядки на местном уровне, поэтому работа миссии ОБСЕ необходима, чтобы наблюдатели рассказывали в своих странах, что на самом деле происходит на востоке Украины. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политолог-международник Ростислав Томенчук.