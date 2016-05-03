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    Число нарушений перемирия в Донбассе сократилась в пасхальный период – ОБСЕ

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    Снова стреляли: обострение в зоне АТО. (726)

    (обновлено: )11710
    Организация ОБСЕ на период пасхальных праздников призывала к прекращению военных действий. Ранее в штабе АТО сообщили, что ситуация в Донбассе существенно стабилизировалась.
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Украинское фото

    ВЕНА, 3 мая — РИА Новости Украина. Количество нарушений режима прекращения огня в Украине сократилось в период празднования православной Пасхи, сообщил журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    По его словам, на период православной Пасхи организация призывала к прекращению военных действий. "Количество нарушений сократилось в последнее время", — сказал он.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    В обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства 24 февраля, говорится, что существует "перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке".

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