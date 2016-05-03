Украина-Донбасс: народ не против мира. А кто, тогда, против?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Запад настаивает на выполнении Киевом минских соглашений, но настаивает как-то слишком мягко, хотя мог бы просто приказать – Украина сегодня фактически находится под внешним управлением.

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев предложила президенту Украины Петру Порошенко принять закон о местных выборов в Донбассе до конца мая, а само голосование провести до конца августа.

О необходимости выполнения политической части минских соглашений шла речь и во время встречи Нуланд с руководителями парламентских фракций.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов высказали мнение, что выборы в Донбассе могут пройти в первой половине года. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что политическое урегулирование ситуации и проведение выборов в регионе возможно только после решения вопроса с безопасностью.

Народ устал от войны, но некоторые политики не против еще побряцать оружием – война, несущая простым людям горе и смерть, давно стала для части "верхушки" выгодным бизнесом.

Большая игра

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, заявления Виктории Нуланд могут быть частью большой игры, в которой публично говорится одно, а за кулисами даются совсем другие распоряжения.

Впрочем, по его словам, "есть некоторый шанс, что на фоне выборов в США, на фоне сирийского кризиса, России и США удалось договориться о каких-то принципах разрешения украинского конфликта".

"Если это произошло, то это означает, что США из-за Украины оказались в очень неудобном положении, потому что мяч выполнения минских соглашений теперь на стороне Украины, а поскольку она не выполняет политическую часть (соглашений – Ред.), то виновными оказываются США. Поэтому ситуативной тактикой США может быть попытка перебросить мяч на сторону России, ЛНР и ДНР. Самый лучший способ – выполнить хоть что-то из политической части соглашений, что позволит переключить риторику и требовать каких-то взаимных уступок и шагов навстречу со стороны России, Донецка и Луганска", - сказал Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его мнению, в настоящее время все же "появились неплохие шансы хоть чуть-чуть продвинуться в реализации минских соглашений".

"Хотя надо понимать, что тут основное, а что – второстепенное. Основное — тот пункт, который делает минский процесс необратимым. Это выборы. Все остальное – изменения в Конституцию, амнистия и прочее – легко переигрывается голосованиями, это легко обратимо и не обязательно приведет к мирному урегулированию. Поэтому именно выборы станут лакмусовой бумажкой того, реализуются минские соглашения или нет. Если выборов не будет, любые изменения законодательства могут быть лишь игрой", - подчеркнул Бортник.

Война или мир?

Политолог подчеркнул, что такие игры до добра не доведут — и закончатся они быстро.



"Рано или поздно в Донецке, Луганске и в Москве поймут, что это игра, если не будет каких-то реальных действий до конца июля… И рано или поздно возникнет ситуация, когда очередной этап переговоров станет возможным только после военной эскалации — только после очередного Иловайска, аэропорта, Дебальцево. Мне кажется, обе стороны сегодня не готовы вести переговоры и выжидают возможность, чтобы в военном ключе поменять нынешний баланс сил и таким образом прийти к Минску-3, или там Астане-1, условно говоря, чтобы решить этот конфликт за счет более слабого", — сказал Бортник.

Напомним, ранее бывший представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Украине Роман Безсмертный заявлял, что закон о выборах не неподконтрольных территориях Донбасса принимать нельзя, проведение выборов там, по его мнению, будет возможно только "через три-пять лет".

Об искусстве формулировать вопросы

Эксперты отмечают, что вряд ли можно читать случайным появление в последнее время множества материалов о "вреде" для Украины минских соглашений. Высказываются политики, снова публикуются результаты социсследований, свидетельствующие будто бы об отрицательном отношении общественности к идее имплементации "Минска-2" и вообще к перспективе примирения р республиками Донбасса.

"Кто-то это заказывает и гонит через абсолютно разные СМИ. Давайте догадаемся с одного раза, кому доступна такая возможность", — сказал Бортник.

Политолог Михаил Погребинский предложил присмотреться к тому, как ставятся вопросы в подобных исследования – "точно так, как в замечательном фильме "Подросток", когда Раневская спрашивает девочку: "Ты хочешь мороженое или, чтобы тебе оторвали голову?".

"Очевидно, что при предвзято сформулированных вопросах получаются такие результаты. Моя интуиция подсказывает, что абсолютное большинство населения не против поиска компромисса", — подчеркнул политолог.

Впрочем, эксперты скоро смогут опереться не только на интуицию. Руслан Бортник сообщил, что летом будут обнародованы результаты опросов, проведенных несколькими социологическими компаниями, включая иностранные (они исследовали общественное мнение также в Донецке и в Луганске) – и это "совершенно другие результаты".

Где она, "единая страна"? Украинское фото Frankfurter Allgemeine Zeitung: безопасны ли выборы на Донбассе

Действительно, украинские социологи (следовательно — и политики) в силу объективных причин не осведомлены с достаточной полнотой о настроениях людей на неподконтрольных Киеву территориях. А там, судя по всему, пока не наблюдается массового стремления вернуться в "единую страну".

"Вы знаете, в последнее время опасность выполнения минских соглашений возросла. Если раньше я оценивал её как 0,1%, скажем зимой, то сейчас вероятность выросла процентов до 5. По крайней мере, очень грозный знак в том, что минские голосования (…) поставили в зависимость от кредитов. У всех вокруг выборы, и одоробало (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.) пытаются обмотать скотчем и бельевыми веревками, чтобы оно более-менее красиво постояло хоть некоторое время. Но разложение желтоголубизма зашло уже достаточно далеко, чтобы понимать, что скотчем и веревками тут делу не помочь", — иронизирует на своей странице в Facebook донецкий блогер и журналист Денис Селезнев

По его мнению, "они (киевские власти) вполне могут играть ва-банк, типа не даете бабло, ну смотрите, как людишки корчатся".

"Европэйци и амэриканци не выдержат и таки дадут. Так что не парьтесь сильно на этот счет. Попятятся все планы спасти это опудало, так или иначе", — резюмировал Серезнев.

Напомним, власти непризнанных ЛНР и ДНР планировали провести выборы осенью 2015 года. В октябре 2015 года, после встречи "нормандской четверки" в Париже, республики согласились перенести местные выборы на февраль-апрель 2016 года. За это время власти Украины были обязаны выполнить все взятые на себя по минским соглашениям обязательства: предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания участников событий на территории непризнанных ДНР и ЛНР, а также принять поправки в Конституцию в новой, согласованной с республиками Донбасса редакции. Власти непризнанных ДНР и ЛНР перенесли выборы на 24 июля.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.