Ранее статус члена Совбеза ООН особой пользы Украине не принес – эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. На заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций Украину избрали одним из пяти непостоянных членов Совбеза ООН. "За" проголосовали 177 стран из 118 необходимых. Всего голосовали 193 страны.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты голосования, отметил, что это открывает перед Украиной новые возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Сам статус – хорошая вещь, но его в кошелку не положишь. Это нужно использовать. Мы уже бывали непостоянными членами Совета безопасности ООН, но особой пользы ни для репутации страны, ни для решения жизненно важных задач мы не добились", — прокомментировал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Эксперт добавил, что собрать достаточное количество голосов для того или иного решения – очень сложная закулисная работа.

Украина трижды за время своего членства в ООН была непостоянным членом Совета безопасности этой организации – 1948-1949, 1984-1985 и 2000-2001 годы.