Порошенко обещает не допустить конфликтов во власти

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит конфликтов во власти.

"Я не допущу этого (конфликта во власти). Моя позиция — деолигархизация власти… Это все хаос, который я теперь не буду", — сказал Порошенко в интервью в интервью ICTV в субботу.

Конфликт между украинскими властями и олигархом Игорем Коломойским обострился после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому. Однако в прошлый четверг государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", сняло с Лазорко полномочия председателя правления.

После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики. Позже глава Украины подписал указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации.