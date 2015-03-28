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    Политика

    Порошенко обещает не допустить конфликтов во власти

    (обновлено: )11801
    Порошенко подчеркнул: "Моя позиция - деолигархизация власти... Это все хаос, который я теперь не буду".
    Петр Порошенко во время пресс-конференции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит конфликтов во власти.

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    "Я не допущу этого (конфликта во власти). Моя позиция — деолигархизация власти… Это все хаос, который я теперь не буду", — сказал Порошенко в интервью в интервью ICTV в субботу.

    Конфликт между украинскими властями и олигархом Игорем Коломойским обострился после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому. Однако в прошлый четверг государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", сняло с Лазорко полномочия председателя правления.

    После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики. Позже глава Украины подписал указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации.

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