Украина оснащает технику из США высокоточным оружием - Порошенко

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что бронированные автомобили из США и Великобритании, которые поставляются в страну, Киев оснащает высокоточным оружием.

Он напомнил, что на этой неделе Украина получила первую партию американских военных бронированных автомобилей HMMWV (Humvee). Эти машины пойдут на вооружение украинским военным.

"Все боевые модули, которые оснащены современными украинскими гранатометами, которые только что поступают на вооружение, крупнокалиберными пулеметами, специальными противотанковыми ракетами, высокоточным украинским оружием, — они сегодня устанавливаются на бронированную технику, которая сейчас поступает в войска, она является и американского, и британского, и другого производства", — сказал президент Украины в интервью ICTV в субботу.

"Когда мы пришли, то оборонные возможности позволяли производить 20 БТР, на сегодня оборонзаказ составляет 86, вы видите, что в четыре раза увеличено", — сказал Порошенко.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.