Порошенко: 9 мая в Украине остается

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Украина будет чествовать ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая, 8 мая — день памяти погибших, заявил в субботу украинский президент Петр Порошенко.

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"Восьмое мая — это день памяти, мы должны низко склонить голову перед ними, оба мои деда были на войне, братья моей мамы… они делали все возможное, чтобы доползти до Дня Победы, я чту их память и буду чтить 8 мая. И 9 мая — это день почтения живых, и мы должны почтить ветеранов, которые отдавали все, что имели, для того, чтобы обеспечить День Победы… 8 и 9 мая, 9 мая остается. И 8 и 9 мая объединяют страну", — сказал Порошенко в интервью ICTV.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины не будет отменять празднование 9 мая в стране, торжественные мероприятия пройдут в течение двух дней — 8 и 9 мая.