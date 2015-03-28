Порошенко: украинские военные не стреляют в мирных граждан в Донбассе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные не убивают мирное население.

"Могу ответственно заявить, украинская армия не убивает мирное население", — сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

Читайте также: Спецкор: в ДНР разборки местных, Широкино уничтожено полностью

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

Читайте также: Партизаны и коллаборационисты: прогнозы войны пугают украинцев

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.