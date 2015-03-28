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    Ополченцы 14 раз нарушили режим тишины за субботу - военные

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    Особый статус Донбасса (682)

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    По данным пресс-центра, "с 10.00 до 10.30 боевики нанесли удары по городу Авдеевка из 120 - миллиметровых минометов, и еще трижды из гранатометов и стрелкового оружия".
    Украинский военный в Мариуполе
    REUTERS Marko Djurica

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ополчение Донбасса 14 раз нарушило режим тишины за 28 марта, сообщает пресс-центр спецоперации на востоке Украины.

    По данным пресс-центра, огонь вёлся в районе Авдеевки, Широкино и Мариуполя.

    Ополченец в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov
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    "Противник основном вел провокационный огонь, используя стрелковое оружие. В то же время, с 10.00 до 10.30 боевики нанесли удары по городу Авдеевка из 120 — миллиметровых минометов, и еще трижды из гранатометов и стрелкового оружия", — отмечается в сообщении.

    Сообщается, что с полуночи до 18 часов 28 марта ополченцы 14 раз нарушили режим тишины.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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