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    Ополченцы за ночь восемь раз нарушили "режим тишины" - силовики

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    Особый статус Донбасса (682)

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    Согласно информации, со стороны Стаханова были нанесены огневые удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по поселку Новотошковское на луганском направлении.
    Ополченцы в Донецке. Архивное фото
    REUTERS/Marko Djurica

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. С 20 часов 27 марта до полуночи ополченцы 5 раз из разных видов оружия вели огонь по позициям силовиков. Еще 3 случая нарушения "режима тишины" зафиксированы от полуночи до 6 утра 28 марта, сообщает пресс-центр АТО.

    Ситуация в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov
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    "В зоне проведения антитеррористической операции боевики и дальше продолжают грубо нарушать минские договоренности. Так этой ночью, с 21.30 до 21.40, со стороны Стаханова бандформирования нанесли огневые удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по поселку Новотошковское, что на луганском направлении. Преступники выпустили 40 реактивных снарядов по блокпосту сил АТО, а еще 20 снарядов попали в жилой сектор населенного пункта", — говорится в сообщении.

    Также, согласно информации, в 23.50 из 120-миллиметровых минометов была обстреляна Авдеевка, а из стрелкового оружия в течение ночи ополченцы дважды били по Ленинскому вблизи Артемовска.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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