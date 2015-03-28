Ополченцы в Луганской области применили "Град" - Москаль

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы применили в Луганской области системы залпового огня "Град". Об этом говорится на сайте руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"В ночь на субботу (28.03) террористы после долгого перерыва вновь применили на Луганщине системы залпового огня "Град". Около 23 часов был обстрелян 29-й блокпост на автодороге Бахмутка и позиции украинских силовиков в г. Новотошковка (Попаснянский район). Реактивные снаряды взорвались в районе шахты и вблизи ул. Куйбышева. В результате прямого попадания сгорел гараж, село частично обесточено. Подробные данные о разрушении и пострадавших среди мирного населения выясняются. Кроме того, начиная с полуночи и до 3.30 утра на окраине Новотошковки вблизи автобусной остановки продолжалось боестолкновение с использованием автоматического оружия и гранатометов", — говорится в сообщении.

Согласно информации, в Станице Луганской с 21 до 23 часов вспыхивали автоматические и пулеметные очереди, периодически взрывались минометные мины. В центральной части поселка погас свет, информации о пострадавших нет.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.