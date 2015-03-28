наверх
10.03.201802:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ополченцы в Луганской области применили "Град" - Москаль

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

    (обновлено: )63810
    Согласно информации, около 23 часов был обстрелян 29-й блокпост на автодороге Бахмутка и позиции украинских силовиков в г. Новотошковка (Попаснянский район). Реактивные снаряды взорвались в районе шахты.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Москаля

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы применили в Луганской области системы залпового огня "Град". Об этом говорится на сайте руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

    Ситуация в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov
    В Луганской области замечено перемещение тяжелой техники — спецкор

    "В ночь на субботу (28.03) террористы после долгого перерыва вновь применили на Луганщине системы залпового огня "Град". Около 23 часов был обстрелян 29-й блокпост на автодороге Бахмутка и позиции украинских силовиков в г. Новотошковка (Попаснянский район). Реактивные снаряды взорвались в районе шахты и вблизи ул. Куйбышева. В результате прямого попадания сгорел гараж, село частично обесточено. Подробные данные о разрушении и пострадавших среди мирного населения выясняются. Кроме того, начиная с полуночи и до 3.30 утра на окраине Новотошковки вблизи автобусной остановки продолжалось боестолкновение с использованием автоматического оружия и гранатометов", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, в Станице Луганской с 21 до 23 часов вспыхивали автоматические и пулеметные очереди, периодически взрывались минометные мины. В центральной части поселка погас свет, информации о пострадавших нет.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

    Читайте также: Партизаны и коллаборационисты: прогнозы войны пугают украинцев

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине