В Луганской области используют "Грады" — спецкор

Вчера вечером, 27 марта, из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" был обстрелян населенный пункт Новотошковка и район 29 блокпоста украинских военных в Луганской области. Кроме того, возобновилась стрельба в Троицком и Станице Луганской.

Подробнее о ситуации в Луганской области Голосу Столицы рассказала специальный корреспондент радиостанции в регионе Надежда Чернуха.

Как прошла ночь в области?

— Как обычно, основные проблемы регион испытывает на Бахмутском направлении. Сегодня ночью был обстрелян 29 блокпост — сообщается, что был использован "Град", то есть, оружие, которое запрещено минскими соглашениями. По сообщению Геннадия Москаля, в поселке Новотошковка из систем залпового огня БМ-21 "Град" попали в район шахты. В результате сгорел гараж, и пропало электричество. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, была стрельба в районе Крымского. Москаль сообщил, что была попытка прорыва диверсионной разведывательной группы. Судя по всему, она не удалась. Несколько залпов было слышно в восточном направлении. Предполагалось, что стрельба велась в Станице Луганской, но утром 28 марта жители Станицы обстрел поселка не подтвердили, но сообщили об отключении электричества. Его не было всю ночь. Возобновили только утром.

Власти ЛНР вводят оплату за труд едой.

— Да, это действительно так. Пока этот проект стартовал в Брянке: там местным жителям предлагают на добровольной основе принимать участие в общественных работах, за что обещают платить пайками из российского гумконвоя. Кроме того, Игорь Плотницкий заявил о создании трудовых дружин в Луганске и других городах, за работу которых тоже будут платить продовольственными пайками.

Есть данные, что бывший мэр Красного Луча Марина Филиппова примкнула к ЛНР и получила должность в администрации Плотницкого.

— Филиппова четыре месяца пропадала из поля зрения. Как выяснилось, она находилась в плену у местных казаков. После освобождения она вернулась на должность мэра, но позже по собственному желанию уволилась из администрации в связи со "сменой работы". Вчера стало известно, что Плотницкий забрал ее к себе. В настоящее время Филиппова возглавляет отдел администрации по координации взаимодействия с местными органами власти.

В ЛНР продолжают собирать подписи против блокады. О чем речь?

— На прошлой неделе движение профсоюзов ЛНР организовало антиблокадный митинг, на котором была составлена петиция. В частности, речь шла об отмене экономической блокады, возобновлении соцвыплат и пенсий. Сбор подписей под этим документом, который начался на митинге, производится в здании профсоюзов в Луганске.