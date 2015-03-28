Порошенко: нужно исключить освобождение взяточников под залог

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступает за исключение возможности освобождения под залог подозреваемых во взяточничестве и коррупции.

"К сожалению, действующее законодательство предусматривает залог. Но в условиях вымогательства взятки, в условиях коррупции в особо крупных размерах — мы должны исключить возможность освобождения под залог коррупционера, который грабит государство", — сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.

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Подозреваемых вывели из зала заседаний Кабмина в наручниках. В пятницу Печерский райсуд Киева вернул ходатайство следствия об аресте Бочковского обратно в МВД в связи с нехваткой доказательств вины. После этого глава МВД заявил, что прокуратура будет повторно просить об аресте экс-чиновника после дополнения дела новыми статьями обвинения.

В пятницу Бочковский был арестован до 23 мая судом с возможностью внесения залога в 1,184 миллиона гривен. Такая же участь постигла и его заместителя.