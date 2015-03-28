Заместитель экс-главы ГСЧС арестован до 23 мая

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Подозреваемый в хищениях заместитель экс-главы ГСЧС Украины Василий Стоецкий арестован до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,18 миллиона гривен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали экс-главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского и его первого заместителя Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.

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В пятницу Печерский райсуд Киева вернул ходатайство следствия об аресте Бочковского обратно в МВД в связи с нехваткой доказательств вины. После этого глава МВД заявил, что прокуратура будет повторно просить об аресте экс-чиновника после дополнения дела новыми статьями обвинения.