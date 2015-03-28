наверх
10.03.201802:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Заместитель экс-главы ГСЧС арестован до 23 мая

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

    (обновлено: )20601
    Сообщается, что он арестован с возможностью внесения залога в 1,18 миллиона гривен. Ранее такую меру пресечения суд определил и самому экс-главе ГЧСЧ.
    Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Подозреваемый в хищениях заместитель экс-главы ГСЧС Украины Василий Стоецкий арестован до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,18 миллиона гривен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Сергей Бочковский
    УНИАН
    Хроника 27 марта: суд над экс-главой ГСЧС, Пенсионный фонд - банкрот

    Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали экс-главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского и его первого заместителя Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.

    Читайте также: Аваков и прививка от коррупции. Кто следующий, а у кого иммунитет?

    В пятницу Печерский райсуд Киева вернул ходатайство следствия об аресте Бочковского обратно в МВД в связи с нехваткой доказательств вины. После этого глава МВД заявил, что прокуратура будет повторно просить об аресте экс-чиновника после дополнения дела новыми статьями обвинения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине