Хроника 27 марта: суд над экс-главой ГСЧС, Пенсионный фонд - банкрот

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Накануне Нацбанк изменил процедуру расчета курса гривны и опроверг слухи о проблемах в "ПриватБанке", также в городе Новомосковск Днепропетровской области на предприятии по производству полимеров и пенопласта возник пожар. Подробнее о главных событиях минувшего дня и нынешней ночи – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Военные сообщили об обстрелах своих позиций возле села Широкино

Украинские силовики сообщили об обстрелах со стороны ополченцев в районе Широкино под Мариуполем. С 20 часов 27 марта до полуночи ополченцы 5 раз из разных видов оружия вели огонь по позициям силовиков. Еще 3 случая нарушения "режима тишины" зафиксированы от полуночи до 6 утра 28 марта, сообщает пресс-центр АТО. Ополченцы также обвинили военных в обстрелах.

Названы причины приостановки обмена пленными

Руководитель украинского центра по обмену пленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан заявил, что обмен пленными с ополченцами Донбасса приостановлен, так как ополченцы не согласны со списками пленных Киева, отсутствует амнистия со стороны украинских властей, обменом занимаются "плохие переговорщики".

В Станице Луганской люди перелазят по веревке через взорванный мост

В Станице Луганской продолжают пользоваться мостом через Северский Донец, который был разрушен в результате боевых действий в середине марта. Так, для пересечения небезопасного моста, который находится в аварийном состоянии, местные жители используют веревки и лестницы.

Люди используют веревки чтобы перебраться через взорванный мост под Луганском Загружено: 24.03.2015 в 08:52

СБУ предотвратила теракт в Днепропетровске

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепропетровске во время запланированного на субботу вече, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

В субботу в Днепропетровске на площади Героев Майдана состоится общественная акция "Днепр за Украину!". Начало "народного вече" в 17.00.

Зам Коломойского станет первым заместителем нового губернатора – СМИ

Один из заместителей бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского Святослав Олийнык будет назначен первым заместителем нового губернатора Валентина Резниченко, пишут украинские СМИ. Сообщается, что в окружении Коломойского обсуждают возможность создания собственной политической силы, которая начнет свой поход в большую политику с участия в осенних местных выборах.

Печерский райсуд отказался арестовывать Бочковского

Печерский районный суд Киева вернул в правоохранительные органы ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе ГСЧС Сергею Бочковскому и его заму Василию Стоецкому и направил представление на доработку.

Прокуроры отозвали ходатайство об аресте экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его зама Василия Стоецкого, чтобы дополнить обвинение и передать его в суд утром в субботу, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее Сергея Бочковского и его первого заместителя по подозрению в злоупотреблениях при закупке горюче-смазочных материалов. Глава МВД Украины назвал аресты высокопоставленных чиновников в прямом эфире "не спектаклем для премьер-министра, а прививкой от коррупции".

Аваков: С главами территориальных органов ГосЧС будут проведены следственные действия Загружено: 27.03.2015 в 11:13

За один день Шкиряк уволил 300 сотрудников ГСЧС

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк заявил, что в его подразделении начался процесс тотальной люстрации. Также руководитель ГСЧС сообщил, что дал поручение и.о. председателей областных управлений ГСЧС предоставить информацию о закупках и тендерах, проведенных в 2014-2015 годах.

Шкіряк почав тотальну люстрацію в ДСНС Загружено: 27.03.2015 в 13:05

Укроборонпром договорился с США об инвестициях

Руководство концерна "Укроборонпром" во время визита в США договорилось об инвестировании в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба госконцерна, одна из приоритетных целей сотрудничества Украины и США — импортозамещение российских запчастей и полная независимость предприятий украинского ОПК от оборонного комплекса России.

Нацбанк изменил процедуру расчета курса гривны

Национальный банк Украины откажется от практики установления официального курса в середине дня, сообщает пресс-служба регулятора. Сообщение об установлении официального курса будет публиковаться в день его установления до 18 часов на странице официального интернет-представительства НБУ.

НБУ опроверг слухи о проблемах в "ПриватБанке"

Национальный банк Украины утверждает, что банк экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского "ПриватБанк" является стабильно работающим кредитным учреждением, а распространяемые слухи о его проблемах недостоверны, сообщает пресс-служба регулятора. Накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 7 крупнейших украинских банков, среди которых "ПриватБанк".

Пенсионный фонд – банкрот, на пенсии не хватает 80 млрд грн

Министр социальной политики Павел Розенко заявил, что Пенсионному фонду Украины (ПФ) не хватает порядка 80 миллиардов гривен для выплат пенсий в тех размерах, которые существуют в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Митингующие перекрыли движение транспорта возле Кабмина

Накануне участники массовой акции протеста перекрыли движение автотранспорта возле здания Кабинета министров. В МВД не сообщили подробностей о митинге и требованиях протестующих.

Масштабный пожар на заводе в Днепропетровской области

В городе Новомосковск Днепропетровской области на предприятии по производству полимеров и пенопласта возник пожар. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Предполагаемая причина пожара и убытки устанавливают правоохранители.

В Новомосковске горит Механический завод Загружено: 27.03.2015 в 16:00

Митинг против застройки на пр-те Победы в Киеве закончился стрельбой

Накануне возле строительной площадки на проспекте Победы в Киеве возник силовой конфликт между общественностью и представителями застройщика. Вечером по спецлинии "102" поступило два сообщения от врачей скорой медицинской помощи: к ним за помощью обратились два человека. По словам пострадавших, они получили повреждения во время столкновений на стройплощадке.

Пожар в Нью-Йорке уничтожил три здания

Взрыв и последовавший за ним пожар уничтожил три из четырех зданий жилого комплекса в центре Нью-Йорка. В результате происшествия пострадали 19 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Inspectors Found Faulty Work Before NYC Blast Загружено: 27.03.2015 в 12:48

Накануне в Нидерландах произошло масштабное отключение электроэнергии: без света осталась значительная часть Амстердама и всей провинции Северная Голландия. Кроме того, без света остались крупнейший международный аэропорт королевства — Схипхол и самый большой телерадиоцентр страны — Хильверсум.

На месте крушения самолета в Альпах продолжается разбор завалов

На месте крушения Airbus A320 во французских Альпах продолжаются разбор завалов и поисковая операция. По предварительным данным, второй пилот Андреас Любиц намеренно направил самолет в горы, погубив вместе с собой еще 149 человек.

На месте крушения Airbus A320 продолжается разбор обломков Загружено: 27.03.2015 в 10:20

Накануне, 27 марта, весь мир отмечал Всемирный день театра, который был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института. Традиционно праздник проходит под единым девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

Мемориал на месте убийства Немцова в Москве разобрали

В ночь на 28 марта в Москве начали разбирать импровизированный мемориал в память об убитом российском оппозиционере Бориса Немцова на Москворецком мосту. Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину поздно вечером в пятницу, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту в Москве.

28.03.2015 В Москве ночью срочно зачищают место гибели Бориса Немцова Загружено: 27.03.2015 в 23:36

Ровно 25 лет назад, 27 марта 1990 года, в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. Музей Шерлока Холмса — первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. Кстати, в 1999 году там же в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу.