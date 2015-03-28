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    Экс-глава ГСЧС арестован с возможностью внесения залога

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

    (обновлено: )36001
    Залог составляет сумму ущерба, который экс-глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский, по данным следствия, нанес. Согласно информации, сумма залога составила 1,184 миллиона гривен.
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Подозреваемый в хищениях экс-глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский арестован до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,184 миллиона гривен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Сергей Бочковский
    УНИАН
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    При этом залог составляет сумму ущерба, который Бочковский, по данным следствия, нанес.

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    Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Подозреваемых вывели из зала заседаний Кабмина в наручниках. В пятницу Печерский райсуд Киева вернул ходатайство следствия об аресте Бочковского обратно в МВД в связи с нехваткой доказательств вины. После этого глава МВД заявил, что прокуратура будет повторно просить об аресте экс-чиновника после дополнения дела новыми статьями обвинения.

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