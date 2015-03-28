Защита экс-главы ГСЧС обжалует арест Бочковского

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Защита экс-главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского будет обжаловать решение суда о его аресте.

В субботу Печерский районный суд Киева арестовал Бочковского до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,184 миллиона гривен в связи с расследованием дела о хищениях бюджетных средств при закупке горючего.

"Я решением суда не удовлетворен, оснований арестовывать не было, мы будем обжаловать", — сказал журналистам адвокат Бочковского Игорь Федоренко.

Он отметил, что, по его мнению, для Бочковского было достаточно личного обязательства приходить для дачи показаний по вызову следственных органов. Также Федоренко отметил, что у семьи Бочковского сейчас нет средств для внесения залога, но они будут стараться их найти.

Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Подозреваемых вывели из зала заседаний кабмина в наручниках. В пятницу Печерский райсуд Киева вернул ходатайство следствия об аресте Бочковского обратно в МВД в связи с нехваткой доказательств вины.