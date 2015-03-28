наверх
10.03.201802:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Показания против экс-главы ГСЧС были даны под давлением - адвокат

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

    (обновлено: )148
    По словам адвоката Бочковского, "высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые" показания". Согласно информации, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Адвокат задержанного экс-главы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского Игорь Федоренко заявляет, что показания подчиненных Бочковского о вымогательстве им денег были даны под давлением.

    Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали экс-главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.

    Сергей Бочковский
    УНИАН
    Бочковский на заседании Печерского райсуда

    Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что четыре начальника областных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали показания о том, что у них каждый месяц вымогали деньги.

    "Высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые", мне понравилось слово "необходимые", показания, и угрожали, что те, кто не даст "необходимые показания", будут привлекаться к уголовной ответственности и судиться на стадионах. Я именно с этими призывами высших служебных лиц связываю то, что такие новые эпизоды появились, а также с тем, что на прошлом судебном заседании ходатайство осталось без рассмотрения, и это определенным образом может влиять на имидж некоторых государственных органов и их должностных лиц", — сказал Федоренко журналистам. 

    По словам адвоката, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине