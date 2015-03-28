Показания против экс-главы ГСЧС были даны под давлением - адвокат

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Адвокат задержанного экс-главы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского Игорь Федоренко заявляет, что показания подчиненных Бочковского о вымогательстве им денег были даны под давлением.

Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали экс-главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что четыре начальника областных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дали показания о том, что у них каждый месяц вымогали деньги.

"Высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые", мне понравилось слово "необходимые", показания, и угрожали, что те, кто не даст "необходимые показания", будут привлекаться к уголовной ответственности и судиться на стадионах. Я именно с этими призывами высших служебных лиц связываю то, что такие новые эпизоды появились, а также с тем, что на прошлом судебном заседании ходатайство осталось без рассмотрения, и это определенным образом может влиять на имидж некоторых государственных органов и их должностных лиц", — сказал Федоренко журналистам.

По словам адвоката, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.