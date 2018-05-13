В Киеве задержали угонщика мотоцикла брата Найема

Фото facebook.com/MasiNayyem

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Киеве задержали мужчину, который украл мотоцикл брата депутата от БПП Мустафа Найем — Маси Найем. Об этом последний рассказал в комментарии "Громадському ТБ".

"Я это знаю от следователя, мне позвонили и сообщили, что нашли. Больше не знаю никаких деталей. Мотоцикл могут вернуть уже через день-два максимум. Конечно, если они решат, что там были какие-то другие детали дела, то, может, и дольше, но это маловероятно. На это не было оснований", — сказал Найем.

"Украинская правда" В Киеве задержали угонщика мотоцикла Найема

Он добавил, что не связывает угон мотоцикла с нападением на его брата Мустафу Найема в Киеве, которое произошло двумя неделями ранее.

"Не связывал это ни с чем, и не с Мустафой. Это скорее из-за моей какой-то оплошности", — сказал Найем.

Напомним, ранее Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема, заявил, что у него угнали мотоцикл Honda, на котором он приехал в Апелляционный суд Киева.