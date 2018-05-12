В лесополосе Киева обнаружили тело истекшего кровью мужчины

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в пятницу вечером в лесополосе на Академика Глушкова, 139 в Киеве, сообщает Информатор.

Вызов правоохранителям поступил около 20:30. По словам полицейских, "мужчина был наркоманом".

Издание также пишет, что у него открылось кровотечение и он истек кровью.

Личность мужчины не установлена. Предположительно ему было около 40 лет. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.

Вечером в пятницу труп мужчины также обнаружили во Львове.