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    Киев

    В лесополосе Киева обнаружили тело истекшего кровью мужчины

    (обновлено: )4301
    По данным СМИ, у мужчины открылось кровотечение, и он истек кровью. Труб обнаружили в лесополосе на Академика Глушкова в Киеве. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.
    На месте обнаружения трупа в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 12 мая  — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в пятницу вечером в лесополосе на Академика Глушкова, 139 в Киеве, сообщает Информатор.

    Семен Глузман
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    Вызов правоохранителям поступил около 20:30. По словам полицейских, "мужчина был наркоманом".

    Издание также пишет, что у него открылось кровотечение и он истек кровью.

    Личность мужчины не установлена. Предположительно ему было около 40 лет. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.

    Вечером в пятницу труп мужчины также обнаружили во Львове.

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