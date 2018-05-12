Во Львове на улице обнаружили труп

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в кустах на улице Роксоланы на окраине Львова, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции.

Сообщение поступило в отделение полиции около 19:15 пятницы.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Ни личность, ни возраст мужчины пока не установлены. На вид мужчине было около 40 лет", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, тело могло пролежать в кустах несколько дней. Видимых признаков травм и ранений на нем нет.

Ранее пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины.