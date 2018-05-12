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    Во Львове на улице обнаружили труп

    (обновлено: )42
    По данным местного издания, тело мужчины обнаружили на улице Роксоланы во Львове вечером в пятницу. По предварительной информации, оно могло пролежать в кустах несколько дней.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в кустах на улице Роксоланы на окраине Львова, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции.

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    Сообщение поступило в отделение полиции около 19:15 пятницы.

    "Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Ни личность, ни возраст мужчины пока не установлены. На вид мужчине было около 40 лет", – говорится в сообщении.

    По предварительной информации, тело могло пролежать в кустах несколько дней. Видимых признаков травм и ранений на нем нет. 

    Ранее пассажиры на платформе станции метро "Кловская" в Киеве обнаружили труп мужчины.

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