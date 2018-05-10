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    Киев

    В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа во время свидания (18+)

    (обновлено: )60604
    Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 133. Молодые парень и девушка решили провести свидание в недостроенной высотке. В результате несчастного случая девушка упала в шахту лифта с большой высоты.
    В Киеве девушка упала с 25 этажа в недостроенном здании
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На проспекте Победы в Киеве во время свидания в недостроенном доме 19-летняя девушка упала с 25 этажа, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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    Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 133. Молодые парень и девушка решили провести свидание в недостроенной высотке. В результате несчастного случая девушка упала в шахту лифта с большой высоты.

    На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти девушку не удалось. 

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве девушка упала с 25 этажа в недостроенном здании

    Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области в доме на ул. Олимпийской из окна кухни на 7 этаже выпал полуторагодовалый малыш. Медики констатировали смерть мальчика.

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