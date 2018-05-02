В Киеве на ж/д вокзале женщина на ходу выпала из поезда

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. На центральном железнодорожном вокзале Киева из вагона уходящего поезда на Черновцы выпала женщина.

Об этом УНН сообщили очевидцы произошедшего.

"Женщина выпала из вагона поезда, который отправился в Черновцы. После этого поезд остановился. Сейчас из вагонов никого не выпускают", — сообщили очевидцы.

По словам пассажиров, женщине, которая выпала из вагона, оказывают помощь сотрудники вокзала.

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