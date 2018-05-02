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    Киев

    В Киеве на ж/д вокзале женщина на ходу выпала из поезда

    (обновлено: )45611
    По информации СМИ, женщина выпала из вагона уходящего поезда, который отправился в Черновцы, поезд остановился, из вагонов никого не выпускают.
    Вокзал Киева. Архивное фото
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. На центральном железнодорожном вокзале Киева из вагона уходящего поезда на Черновцы выпала женщина.

    Об этом УНН сообщили очевидцы произошедшего.

    "Женщина выпала из вагона поезда, который отправился в Черновцы. После этого поезд остановился. Сейчас из вагонов никого не выпускают", — сообщили очевидцы.

    По словам пассажиров, женщине, которая выпала из вагона, оказывают помощь сотрудники вокзала. 

    Ранее сообщалось, что на железнодорожном перегоне "Казачья Лопань-Слатино" Харьковской области машинист железнодорожной дрезины тяжело травмировал 10-летнюю девочку.

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