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    В Броварах из окна 7 этажа выпал двухлетний мальчик - СМИ

    (обновлено: )6901
    Полиция разбирается в трагедии, по одной из версий, мальчика, который сидел на подоконнике у открытого окна, случайно толкнул кто-то из родственников.
    На месте трагедии в Броварах
    Надежда Школьникова, brovary.net.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Броварах Киевской области в доме на ул. Олимпийской из окна кухни на 7 этаже выпал полуторагодовалый  малыш. Медики констатировали смерть мальчика.

    "Вызов на «103» поступил в 14.28. Уже через несколько минут дежурная бригада «экстренной» службы прибыла на ул. Олимпийская, 10, где у первого подъезда лежал ребенок. После осмотра мальчика, медики констатировали его биологическую смерть. Как рассказали очевидцы, мальчик выпал из окна кухни, на 7 этаже, на асфальтовое покрытие", — сообщает портал "Трибуна Бровары".

    Надежда Школьникова, brovary.net.ua
    На месте трагедии в Броварах

    По одной из версий, мальчика, который сидел на подоконнике у открытого окна, кто-то из родных случайно толкнул. По другой версии — старшая 7-летняя сестра, которая выбежала из подъезда, помахала брату, который сидел на подоконнике. Ребенок помахала в ответ, и в это время не удержался и выпал из окна. 

    Соседи по дому отмечают, что семья, где проживал покойный мальчик с родителями, бабушкой с дедушкой и сестрой — неблагополучная. Однако, чтобы квалифицировать произошедшее как "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" или "несчастный случай", необходимо расследование.

    На Ивана-Купала мальчику должно было исполниться 2 года.

    Ране сообщалось, что семилетний мальчик выпал с балкона на пятом этаже в Белгород-Днестровском, травмированный ребенок был доставлен в больницу.

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